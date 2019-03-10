Тюмень набирает голоса в конкурсе "Город России"

Фото Евгения Шульца

Более 1200 голосов уже получила Тюмень в конкурсе "Город России" и сейчас занимает 39 место в рейтинге самых привлекательных и символичных городов страны. Итоги будут подведены 30 декабря в 15.00 по московскому времени, так что время для улучшения позиций есть.

Голосовать можно раз в сутки, регистрация не требуется: нужно кликнуть на соответствующую кнопку, собрать картинку и подтвердить свой выбор.

Голосование бесплатно, с одного ip-адреса принимается один голос в сутки, пишет "Вслух.ру".

Максимальный результат Тюмень получала в 2012 году, поднявшись на 7 строку. В 2018 году город занял 31 место.

О наших соседях в нынешнем рейтинге: Ханты-Мансийск на 20 месте, Салехард - на 48, Екатеринбург - на 41. В первой тройке Чебоксары, Владивосток и Пенза.

Отметим, что Тюмень регулярно занимает лидирующие позиции по благоустройству, уровню жизни, дорогам, строительству, производству. Кроме того, по итогам 2018 года Тюменская область впервые вошла в топ-20 туристических регионов России.