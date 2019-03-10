Молодым тюменским мамам предлагают освоить новую профессию

17:03 09 марта 2019
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pixabay.com

Профессиональную подготовку для жительниц Тюменской области, находящихся в декретном отпуске, организует служба занятости. Чтобы принять участие, женщинам необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

Как отмечают в департаменте занятости населения Тюменской области, дополнительное профессиональное образование для молодых мам поможет им восстановить трудовые навыки, повысить уровень компетенции и конкурентоспособности на рынке труда.

Ежегодно, обучение проходят около трехсот мам. С начала 2019 года 50 женщин уже приступили к учебе. Курсы проводятся бесплатно. Для мам, которые не имеют возможности пройти обучение очно, по ряду профессий используется форма дистанционного обучения, что позволяет успешно совмещать материнские обязанности с профессиональной подготовкой.

Женщинам предлагается по желанию овладеть одной из более 40 квалификаций. Пользуются спросом профессии, позволяющие затем работать по "гибким формам" занятости. В тройку лидеров по численности приступивших к учебе входят программы повышения

квалификации бухгалтеров, специалистов по кадрам, делопроизводителей.

Теги: образование , профессия , работа
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