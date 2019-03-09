Тюменские эксперты выбирают книги для включения в реестр рекомендованных

Первое заседание совета по книгоизданию при правительстве Тюменской области состоялось в текущем году. Эксперты рассмотрели заявки на включение книг в реестр рекомендованных произведений на 2019 год.

Всего члены совета рассмотрели 36 заявок. Среди них - "Сибирский сказочник. Тексты. Документальные свидетельства. Комментарии" – неизданная биография П. П. Ершова; труды святителя Иоанна Тобольского (Максимовича); "Бессмертный полк: рота тюменских журналистов"; фотоальбом "Тюменская область", посвященный 75-летию региона; "Путешествие в сказку П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-Горбунок" Натальи Сезевой и другие.

На совете отметили, что в 2019 году поступило меньше заявок в номинации "Художественная литература". По всем заявкам были заслушаны предложения членов совета и проведено тайное голосование, по его результатам будет составлен реестр 2019 года.

На встрече также обсудили вопросы распространения книг, предложения издательства Тюменского государственного университета по работе совета и проведению конкурса "Книга Года", пишет "Тюменская область сегодня".

В ходе заседания избрали председателя совета на текущий год. Им вновь стал писатель Сергей Козлов. В мероприятии также приняли участие начальник управления финансов и организационной работы департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Сергей Кравчук, директор регионального департамента по культуре Елена Майер и директор областного департамента по общественным связям коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.