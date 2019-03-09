Ярмарку вакансий проведут в Центре занятости для тюменцев

Ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы пройдет 21 марта в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района по адресу: ул. Республики, 204в, кор.3. В одном месте соберутся более 10 работодателей.

Соискатели смогут оставить работодателям свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства и прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие – вход свободный, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Узнать подробности о проведении мероприятия можно по телефону горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.

Кроме того, еще одна ярмарка вакансий в этот же день будет проходить в поселке Боровский. С 11:00 до 12:00 по адресу ул. Октябрьская, д. 3 можно будет пообщаться с местными работодателями о возможном трудоустройстве.