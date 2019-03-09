Тюменцам предлагают обменять макулатуру на саженцы

Жителям и организациям Тюмени предлагают поучаствовать в экологической акции "Круговорот жизни": сдать макулатуру в обмен на саженцы.

Чтобы принять участие, необходимо собрать минимум 50 кг бумаги. Прием заявок ведется до 31 марта, затем будет сформирован график вывоза макулатуры с учётом пожеланий по дате и времени. До 12 мая организаторы подведут итоги акции, выдадут сертификаты и распределят саженцы пихты бальзамической и голубой ели, сообщает "Вслух.ру".

Акцию организуют добровольческое объединение "Круговорот" и предприятие переработки "ТСК Тисман". Подать заявку на участие и задать интересующие вопросы также можно по тел. 920-700 и на электронную почту krugovorot-eco@mail.ru.