Тюменцы проверяют свои проекты на краш-тестах

Авторы социально значимых проектов в Тюмени, претендующие на участие в конкурсе от Фонда президентских грантов, могут пройти предварительные краш-тесты.

Презентации проектов в формате краш-теста в Тюмени проводятся впервые. В них уже приняли участие горожане, которые хотели бы провести в областной столице фестиваль социальной рекламы, международный кинофестиваль, военно-спортивный турнир для отцов и детей, открыть медиацентр развития жестового языка и кинопедагогическую школу.

Во время подобных встреч авторы проектов могут не только презентовать инициативу, но и обменяться друг с другом контактами для дальнейшей коллаборации и взаимопомощи, а также получить рекомендательные письма от департамента общественных связей Тюменской области и представителей СМИ, проверить свой проект и услышать обратную связь от экспертов, чтобы в дальнейшем доработать идею.

Как сообщает "Мегатюмень", следующий краш-тест пройдет 12 марта в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти,1). Протестировать свои проекты могут авторы инициатив для молодежи и некоммерческие организации, в которых состоят молодые люди от 18 до 30 лет. Регистрации участников начнется в 14:30, очная защита пройдет с 15:00 до 18:00. Каждому участнику будет отведено 5 минут для презентации своего проекта. Наличие презентации проекта обязательно. Ее можно принести с собой в день краш-теста. Регистрация по ссылке.