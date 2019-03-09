В тюменских селах организуют бесплатные мастер-классы по режиссуре и актерскому мастерству

Представители молодежного театрального центра "Космос" из Тюмени проведут серию мастер-классов в муниципальных образованиях Тюменской области в рамках проекта "Театр без границ".Первые выезды запланированы на вторую половину марта.

Режиссер, педагог кафедры режиссуры ТГИК Кристина Демченко, хореограф, режиссер-постановщик федерации уличного танца M.A.F.I.A Екатерина Тимоничева, театровед, театральный критик, педагог по сценической речи Александрина Шаклеева и руководитель проекта "Театр без границ" Ольга Городиская отправятся в Каскару, где проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и хореографии. Мероприятия будут проходить в Центре культуры и досуга "Юность" 19, 20 и 22 марта с 13:00 до 19:00. Вход свободный для всех желающих, пишет "Мой портал".

"Проект призван приблизить театр к обычным людям. Каждый сможет попробовать себя в сценическом искусстве в Год театра. В Тюмени есть много возможностей для этого, а проект "Театр без границ" дарит такой шанс жителям других городов, сел и деревень юга региона", - прокомментировала руководитель молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

Трехдневный курс будет включать занятия по пяти основным направлениям: актерскому мастерству, режиссуре, сценическим движению и речи, сценографии. В результате лучшие участники проекта выступят на сцене МТЦ "Космос".