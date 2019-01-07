Среди подписчиков "Афиши Тюмень" разыгрывают наручные часы Casio

Розыгрыш запустил проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте".
Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице. Победителя выберут 14 января с помощью специального приложения.
Победитель получит наручные часы от компании "Техномир". Испытайте свою удачу!
Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.
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