Среди подписчиков "Афиши Тюмень" разыгрывают наручные часы Casio

Розыгрыш запустил проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте".

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице. Победителя выберут 14 января с помощью специального приложения.

Победитель получит наручные часы от компании "Техномир". Испытайте свою удачу!

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.