В Тюменском районе реализуют детский проект по профилактике пожаров

Реализацию проекта по профилактике пожарной безопасности у детей Тюменского района "Кошкин дом" обсудили недавно во время встречи главы муниципальных образований в рабочем поселке Богандинский, пишет "Мой портал".

В обсуждении вопросов пожарной безопасности приняли участие представители

пожарной службы по Тюменской области, совета ветеранов и совета родителей, инспекторы по охране прав детства Тюменского района.

Проект высоко оценил уполномоченный по правам ребенка по Тюменской области Андрей

Степанов и рекомендовал к распространению на других территориях.

После презентации опыта работы участники отправились в Центр культуры и досуга "Премьера", где за круглым столом обменялись имеющимся опытом, обсудили имеющиеся наработки и возможности в части профилактики пожарной безопасности детей и подростков.

Наталья Канакова, руководитель структурного подразделения Богандинской школы № 1,

рассказала о кратковременных проектах, направленных на активное приобретение детьми культуры безопасного поведения и действия детей в случае пожара, отвлечения их от опасных игр и шалостей с огнем. Воспитатели детских садов района используют различные приемы и формы работы с детьми: беседы, чтение художественной литературы, разучивание стихов и тематические игры.

Темой пожарной безопасности занимаются и в школах Столичного. Иван Гуляев, ученик

Новотарманской школы, представил собравшимся свой проект "Огненный спорт", направленный на популяризацию социально-значимой и добровольческой деятельности по пожарной безопасности в подростковой среде. В Мальковской школе активно используются современные технологии и различные технические гаджеты. При закреплении знаний по пожарной безопасности учащиеся используют интерактивную игру с тестовыми заданиями Kahoot и квестовые игры с использованием QR-кодов.

Татьяна Вавилова, представитель совета ветеранов Тюменского района, рассказала о том, как они устраивают специальные выезды в неблагополучные семьи и проводят инструктажи по пожарной безопасности. В Боровском муниципальном образовании активно практикует беседы с населением, подворовые обходы и раздачу информационных листов администрация. Специалисты и педагоги из разных структур Тюменского района активно работают над тем, чтобы дети и взрослые были в безопасности.