Тюменская студия юных писателей отметила 20-летний юбилей

Студия юных авторов "Верешок", действующая при центральной библиотечной городской системе Тюмени, отметила 20-летие издание книги "Уютный дворик". Бессменным руководителем студии является поэт, член Союза писателей России Антонина Маркова.

Это значимое для студийцев событие стало возможным благодаря финансовой поддержке Общества русской культуры в лице сопредседателя общества Тамары Труниловой. Приветствуя собравшихся, она пригласила ребят принять участие в одном из проектов Общества русской культуры "Дети читают и пишут стихи".

На празднике выступили одни из первых выпускников студии – Ксения Иванова, Наталья Амосова, Нина Бреденкова, Елена Слинкина. Они были единодушны во мнении, что общение с единомышленниками сыграло важную роль не только в выборе будущей профессии (многие стали гуманитариями), но и в становлении творческой личности каждого из них. "Верешок", по их мнению, – это такое место, где всегда выслушают, поддержат, направят и подарят вдохновение.

Для студийцев прозвучало много самых теплых творческих поздравлений от друзей — композитора Валерия Серебренникова, поэта Виталия Огородникова. Кроме того, Виталий Петрович вручил дипломы четырем верешковцам-участникам городского конкурса "Гришинские проталины". Добрые слова в адрес талантливых детей сказали заместитель редактора областной детской газеты "Тюменские непоседы" Оксана Гостева, руководитель литературного объединения "Золотое сечение" школы № 32 Татьяна Михеева, сотрудник специализированной библиотеки для слепых Людмила Максимова.

Каждый гость получил в подарок сборник "Уютный дворик" и яркий новогодний шарик с пожеланием творческих побед в Новом год, пишет "Вслух.ру".