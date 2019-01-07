Тюменские подростки учились межкультурному общению

Около семидесяти тюменских старшеклассников приняли участие в школе поликультурного общения, которая прошла на базе загородного лагеря "Остров детства". Ребята учились выстраивать взаимодействие с инвалидами, межнациональное общение, отношения между поколениями.

На протяжении трех дней проходили мастер-классы, лекции и интерактивные игры. Участники встретились с известными гостями - почетным генеральным консулом Республики Беларусь в Российской федерации в Тюмени Владимиром Шуглёй и с уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым. Новый опыт дала встреча с представителем общественной организации "Белая трость" Степаном Пановым. Незрячий человек предложил игру, чтобы каждый почувствовал, каково не иметь возможности видеть мир. На 40 минут ребята надели повязки на глаза и выполняли задания, например, лепили человека будущего.

К ребятам приехали иностранные студенты, обучающиеся в Тюменском госуниверситете: Махруна и Алина из Узбекистана, Виктория из Казахстана, Альера из Кыргызстана, Симсур и Виктор из Китая, Мухсей из Таджикистана, Юсиф из Марокко, Ахмет из Египта. Они рассказали про праздники, игры, блюда, музыкальные инструменты, достопримечательности на своей родине. Ребята узнали, что Новый год отмечается на планете в разное время: в начале февраля – в Китае, 21 марта – в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане.

Вожатые вовлекли гостей и хозяев в игры. Иностранцы радовались вместе с тюменскими подростками, играя в "Ручеек" и "Кошки-мышки". Затем все вместе мастерили карнавальные маски. Гости поздравили хозяев с Новым годом, а те записали добрые пожелания на видео.

Каждый отряд, в том числе вожатский, показал на сцене свой мини-спектакль. После бала-маскарада участники сбора, найдя среди светящихся в темноте огоньков деревянные домики с предсказаниями, обменялись ими и поздравили друг друга с Новым годом.

Реализовала проект областная общественная организация "Объединение детских и пионерских организаций "Ребячья республика" при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области, сообщает "Тюменская область сегодня".