Проект семейного волонтерства в Тюмени набирает обороты

Тюменцы целыми семьями выходят на уборку улиц и дворов, кормят птиц, собирают вещи для нуждающихся и делают много других добрых дел. На это их сподвигло участие в проекте #Добраясемья72, получившем грантовую поддержку на всероссийском форуме молодых семей в Ярославле в июле 2018 года.

"Семейное волонтерство одно из самых теплых и душевных, причем оно может объединять почти все направления реализации волонтерской деятельности. Самое главное в нашем направлении – чтобы семья: мама, папа, ребенок, бабушки, дедушки, проводили время вместе, делая при этом любые добрые дела. Показывать ребенку, что такое добро с самых ранних лет – очень важно! Ценности добровольчества помогают заложить в детях качества достойного гражданина", - рассказывает руководитель проекта Наталья Ниязова.

Перед новым годом мамочки с детьми провели новогоднее представление для бабушек геронтологического центра с настоящим Дедом морозом, Снегурочкой и подарками, научили делать красивые украшения на елку в стиле "Рустик" и обсудили планы на новогодние праздники. Сделать настроение еще праздничней помог ансамбль "Бабий Кут", который порадовал всех присутствующих народными песнями.

Это не первое и далеко не последнее мероприятие в геронтологическом центре, да и вообще – в городе от семейных волонтеров. Впереди – еще множество интересных идей и тех, кому нужна помощь активистов.

Если вы хотите присоединиться к проекту, делать добрые дела, показать своему малышу, что такое ДОБРО, обращайтесь https://vk.com/ptichka.tyumen или по телефону: 515-020 (Центр "Дзержинец", Центр добровольческого движения Тюмени).