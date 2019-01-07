Тюменцев приглашают на семейный семинар

В новогодние каникулы тюменцам помогут укрепить семейные отношения. В центре "Дзержинец" (ул. Механическая, 31) 8 января пройдет семинар "Слагаемые счастья". Начало мероприятия в 14:00, запись по телефону: 51-50-20.

Участники семинара поймут, как быть счастливым самому, в семье и в обществе. Кроме того, в центре стартовало "Время мамы" - проект для мам в декретном отпуске. В центре есть игровая комната, где с детьми поиграют в то время, пока мама общается с экспертами в сфере психологии, юриспруденции или дизайна.

Первое занятие проекта посвятили профилактике семейных ссор. Женщинам рассказали, как правильно распределить свое время между супругом, ребенком и домашними хлопотами, как потушить разгорающийся конфликт.