Музей имени Петра Ершова в Ишиме подготовил кукольный спектакль для детей

20:48 06 января 2019
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ershov.ishimkultura.ru

Сотрудники Ершовского музея в Ишиме организовали кукольный театр для юных посетителей. Для постановки подобрали сценарий, соорудили декорации и кукол ручной работы, пригласили актеров Ишимского городского дома культуры.

Талантливый художник Рудольф Симанов помог создать персонажей для новогоднего представления. Для спектакля выбрали сказку "Про Медведя, который не верил в Деда Мороза" по народным мотивам, переиначив ее на современный лад. Роли исполняют почти метровые куклы – зайцы, белки, Дед Мороз, снеговик, главный герой – Медведь.

Премьера состоялась 5 января. После представления ребят ждала веселая  новогодняя дискотека и мастер-класс  росписи по дереву, рассказали в Ишимском музейном комплексе П.П. Ершова.

Теги: Ишим , музей , спектакль , театр
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