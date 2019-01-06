Служба психологической поддержки действует в Тюменской области

В Тюменской области на протяжении восьми лет действует служба психологической поддержки. Обратиться за помощью специалистов по телефону доверия может любой ребенок, подросток или родитель, попавший в сложную ситуацию.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, восемь лет назад в регионе начал действовать детский телефон доверия с единым общероссийским номером — 8-800-2000-122. По нему можно получить бесплатную квалифицированного психолога. Специалисты оказывают экстренную психологическую помощь в круглосуточном режиме.

За 9 месяцев 2018 года на детский телефон доверия поступило более пяти с половиной тысяч звонков, в том числе свыше трех тысяч - от детей и подростков. В основном причиной обращения становятся трудности в общении со сверстниками, конфликты с друзьями и родителями, вопросы построения взаимоотношений с противоположным полом, жестокое обращение с ребенком в семье. Также звонки поступают для получения справочной информации.

В 2018 году Тюменская область стала участником инициативы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Вектор "Детство — 2018". Эксперты признали проект "Социальная служба экстренного реагирования" проектом года.

Специалисты службы оказывают не только поддержку по телефону, но и выезжают по месту жительства, если поступает сигнал о социальном неблагополучии. Населению оказывают экстренную социальную и правовую помощь. Ежегодно такой возможностью пользуются больше 3 тыс. человек, большинство из которых – дети.

Кроме того, осенью 2018 года департамент социального развития Тюменской области запустил новый социальный проект "Выездная семейная реабилитация в условиях загородных лагерей". Региональный центр "Семья" организует отдых для семей, испытывающих трудности в воспитании ребенка на базе детских загородных лагерей области. В проекте принимают участие более 270 тюменских семей, которым помогают наладить нормальные взаимоотношения опытные педагоги и психологи. В 2019 году проект будет продолжен.