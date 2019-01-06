В тюменском центре "Родник" внедряют эффективные реабилитационные практики

Эффективные практики реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития активно внедряют и развивают в тюменском центре "Родник". Их применение уже показало положительные результаты.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в реабилитационном центре установили оборудование для развития и коррекции детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Внедряемый комплекс, основанный на российском и зарубежном опыте, состоит из четырех инновационных технологий.

Первая из них - метод биоакустической коррекции: ребенок прослушивает акустический образ собственной электроэнцефалограммы, полученного путем преобразования текущей биоэлектрической активности головного мозга в звук слышимого диапазона музыкального формата.

Вторая - детская игровая терапия с использованием развивающе-коррекционного комплекса с видеобиоуправлением. С помощью веб-камеры и двух ярких шариков-перчаток на руках ребенок управляет событиями на экране.

Альтернативная система коммуникации РЕСS — третья методика. Она способствует быстрому приобретению детьми навыков общения, благодаря совмещению словесного и визуального процессов. Также используется сенсорно-динамический зал с набором специальных подвесных снарядов для занятий.

Отметим, за 2018 год в центре "Родник" 120 детей с аутизмом прошли реабилитацию по данной методике. У большинства пациентов зафиксировано улучшение показателей качества жизни: сна, эмоциональных реакций, способности к обучению и т. д.