Тюменских родителей научат понимать подростков

Семейный фестиваль уникального формата "FamilyGO!" стартует в Тюмени в январе и продлится до мая. Мероприятие будет особенно интересно для тех, у кого есть трудности в понимании с ребенком-подростком.

В рамках фестиваля для тюменских родителей и подростков будут проходить квесты, конкурсы. Программа выходного дня будет ориентирована на семьи с подростками в возрасте 11-16 лет. По словам рганизаторов, фестиваль научит родителей и детей понимать друг друга и договариваться.

"Возраст 11-16 лет выбран не случайно. Ребенок вырастает, становится взрослее. И именно в этот момент важна родительская поддержка, которая, к сожалению, отсутствует, потому что родители думают, что это всё ещё ребенок. Родители не знают, как правильно отнестись к перепадам в настроении ребенка и к изменению его поведения. Хотя это является нормальным процессом: и в плане физиологии, и в психологическом плане", — комментирует руководитель проекта Кани Исаева.

В начале фестиваля участники познакомятся с психологами проекта, семьи выберут наставников, которые будут их сопровождать на мероприятиях. Также будут доступны бесплатные консультации на тему семейных отношений. Затем стартует челлендж-программа, в рамках которой будут определены лучшие семьи. На итоговом мероприятии в июне будут определены победители и спецноминации от партнеров проекта, пишет "Мой портал".

Планируется также провести нескольких образовательных встреч, которые могут посетить не только участники проекта, но и все желающие родители. В числе спикеров будут психологи, которые подскажут, как найти подход к подростку, что стоит и не стоит делать в этот возрастной период.