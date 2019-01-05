В Тюменской области планируют расширить возможности портала госуслуг

Тюменская область может стать пилотной площадкой проекта по внедрению 25 госуслуг, которые оказываются автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у нее уже готовы все документы на ребенка, пишет "Тюменская линия".

"Развитие списка государственных услуг – одно из важных направлений. Нужно, чтобы жители получали услуги современно и по возможности дистанционно", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, что количество жителей Тюменской области, зарегистрированных на портале Госуслуг, выросло за 2018 год с 756 тысяч до 930 тысяч.

Из региональных сервисов, доступ к которым открывает учетная запись портала Госуслуг, самыми популярными у тюменцев в 2018 году стали: "Представление информации о текущей успеваемости учащегося" (более 10 миллионов обращений) и "Прием заявок (запись) на прием к врачу" (более 3,3 миллионов записей).

Cамыми популярными федеральными услугами у тюменцев в 2018 году стали "Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ" (более 100 тысяч заявлений в год), "Регистрация транспортных средств" (почти 45 тысяч запросов), "Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования" - (более 32 тысяч уведомлений).