Школьники Тюменского района и Крыма померились знаниями

В Тюменском районе в 2018 году впервые реализовали оригинальную идею устроить дистанционную олимпиаду с участием местных школьников и ребят из Крыма.
Участие приняли 164 учащихся 7- 11 классов, из которых 87 – школьники из Республики Крым. В первом этапе ребятам предстояло ответить онлайн на вопросы из категорий "Экология", "География" и "История".
Во втором состязались 15 ребят, набравших наибольшее количество баллов.
В декабре 2018 года итоги дистанционной олимпиады "Крым и Тюменская область", посвященной празднованию 95-летия Тюменского района, подвели окончательно, назвав имена победителей.
В итоге честной борьбы, в которой главное – знания, лидерами дистанционной олимпиады "Крым и Тюменская область" стали Семен Гофман, ученик 7 класса Кулаковской школы, Алина Копытова, ученица 9 класса Ембаевской школы им. А. Аширбекова, и Елизавета Фёдорова, ученица 11 класса Червишевской школы Тюменского района.
Республику Крым самым достойным образом представили восьмиклассник Максим Макаров и десятиклассница Илона Бесельман из Межводненской школы, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru