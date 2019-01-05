Школьники Тюменского района и Крыма померились знаниями

В Тюменском районе в 2018 году впервые реализовали оригинальную идею устроить дистанционную олимпиаду с участием местных школьников и ребят из Крыма.

Участие приняли 164 учащихся 7- 11 классов, из которых 87 – школьники из Республики Крым. В первом этапе ребятам предстояло ответить онлайн на вопросы из категорий "Экология", "География" и "История".

Во втором состязались 15 ребят, набравших наибольшее количество баллов.

В декабре 2018 года итоги дистанционной олимпиады "Крым и Тюменская область", посвященной празднованию 95-летия Тюменского района, подвели окончательно, назвав имена победителей.

В итоге честной борьбы, в которой главное – знания, лидерами дистанционной олимпиады "Крым и Тюменская область" стали Семен Гофман, ученик 7 класса Кулаковской школы, Алина Копытова, ученица 9 класса Ембаевской школы им. А. Аширбекова, и Елизавета Фёдорова, ученица 11 класса Червишевской школы Тюменского района.

Республику Крым самым достойным образом представили восьмиклассник Максим Макаров и десятиклассница Илона Бесельман из Межводненской школы, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".