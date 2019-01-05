Работа тюменских поликлиник продлена до 20:00 в связи с ростом жалоб на ОРВИ

В праздничные дни тюменцы в 4,5 раза чаще стали обращаться на станцию скорой помощи по поводу температуры. Если за 2 января бригадам неотложной помощи в поликлиники было передано более 250 вызовов, то за 3 января - уже более 500, рост продолжается.

В приемное отделение ОКБ-1 обратилось с симптомами ОРВИ в три раза больше детей, чем обычно. При этом по данным статистики заболеваемость ниже эпидпорога почти на 10%.

Медики отмечают, что распространению вирусов способствуют массовые мероприятия и теплая погода, но такая ситуация наблюдается ежегодно, поэтому паниковать не стоит. Тяжелых случаев, в том числе с детьми, нет, никакого нового или более тяжелого вируса также нет, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Мониторинг ситуации ведется ежедневно. Для работы с пациентами количество бригад скорой в ночное время увеличено, задействовано больше бригад неотложной помощи в поликлиниках, дежурные врачи в поликлиниках ведут приемы до 20:00. С симптомами ОРВИ можно также обратиться на подстанции скорой помощи, где дежурят фельдшеры.

Советы горожанам:

- с симптомами ОРВИ следует обращаться в поликлиники

- отнестись с пониманием к тому, что бригады скорой или неотложной помощи на вызовы, где нет экстренного или угрожающего жизни состояния, будут приезжать с задержкой

- принимать меры по снижению температуры до приезда бригады, советы по снижению температуры у детей есть на сайте скорой помощи

- обращать внимание на состояние детей на уличных прогулках: одевать тепло, но если ребенок вспотел - то сразу же идти домой

- если вы чувствуете недомогание, не посещайте праздничные мероприятия, чтобы не заражать других

- в местах, где в помещении много людей, носить маску, меняя каждые 2 часа.