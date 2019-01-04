Молодые тюменские ученые работают над управлением виртуальной реальностью

Молодые ученые из Тюмени работают над перспективным проектом, который позволит передавать тактильные ощущения и полностью заменить игровые джойстики.
Как рассказал тюменский инноватор Арсений Жуков, разработка позволяет управлять дополненной и виртуальной реальностью. Само устройство состоит из перчатки и ряда датчиков по отслеживанию движений человека. Кроме того, ведется работа над программной по приему этих данных и их обработке.
Преимущество тюменского проекта в привязке к мобильной платформе и смартфонам. В то время как виртуальные очки могут использоваться только на стационарных компьютерах. Перчатка с помощью специального программного обеспечения будет подсоединяться к смартфону, игры с применением устройств подойдут для детей всех возрастов. Устройство будет полезно и в образовательных целях, пишет "Тюменская область сегодня".
"Сейчас перчатки передают тактильные ощущения - предмет можно почувствовать. В дальнейшем в процессе доработок будут добавлены такие эффекты как ощущение температуры, эффект сжатия", - поделился молодой ученый. Он добавил, что на широкий рынок изобретение выйдет к 2021 году.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru