Молодые тюменские ученые работают над управлением виртуальной реальностью

Молодые ученые из Тюмени работают над перспективным проектом, который позволит передавать тактильные ощущения и полностью заменить игровые джойстики.

Как рассказал тюменский инноватор Арсений Жуков, разработка позволяет управлять дополненной и виртуальной реальностью. Само устройство состоит из перчатки и ряда датчиков по отслеживанию движений человека. Кроме того, ведется работа над программной по приему этих данных и их обработке.

Преимущество тюменского проекта в привязке к мобильной платформе и смартфонам. В то время как виртуальные очки могут использоваться только на стационарных компьютерах. Перчатка с помощью специального программного обеспечения будет подсоединяться к смартфону, игры с применением устройств подойдут для детей всех возрастов. Устройство будет полезно и в образовательных целях, пишет "Тюменская область сегодня".

"Сейчас перчатки передают тактильные ощущения - предмет можно почувствовать. В дальнейшем в процессе доработок будут добавлены такие эффекты как ощущение температуры, эффект сжатия", - поделился молодой ученый. Он добавил, что на широкий рынок изобретение выйдет к 2021 году.