Рождественские гонки на собачьих упряжках пройдут под Тюменью

Рождественская гонка на собачьих упряжках пройдет в Тюмени на "Пруду Лесном" 5 и 6 января. Вход свободный, а также все желающие смогут сфотографироваться с четвероногими участниками.

По информации организаторов, 5 января турнир стартует в 17:00, а 6 января заезды начнутся в 10:00. В гонке примут участие не только тюменские команды, но и представители других городов. Они будут состязаться в нескольких дисциплинах: нарта – спринт две собаки, лыжи – спринт одна собака (ски-джоринг), лыжи – спринт две собаки, хэппи-дог, адаптивные забеги и детские старты. Самые выносливые собаки и их хозяева преодолеют трассу в 5500 км, пишет "Мой портал".

Участники будут выступать в трех скоростных классах: первый объединит сибирских хаски с документами, во второй входят аляскинский маламут, самоедская лайка, якутская лайка, гренландская лайка с документами. Третий – открытый класс, в него входят все остальные породы, ездовые метисы, собаки без родословной.

По итогам стартов победителям и призерам в каждой из дисциплин вручат дипломы, медали и денежные призы, а четвероногим спортсменам подарят корм.