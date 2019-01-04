В Тюменской областной научной библиотеке смотрят короткометражное кино

Фото из группы "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте

Всероссийская акция "День короткометражного кино" продлится в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева до 6 января. Посетители смогут посмотреть фильмы по пяти программам, предназначенным для разных возрастных категорий.

5 января в 13:00 стартует семейная программа "Отцы и дети" для зрителей старше 14 лет. В 14:40 фестиваль продолжит программа "Экранизация" (12+). Для самых юных зрителей (0+) и семейного просмотра предусмотрена программа "Детская анимация", показы пройдут 5 и 6 января с 16:00 до 17:00. Кроме того, 6 января в 13:00 в библиотеке покажут программу "Фестивальные хиты. Один против всех" (14+), а в 14:20 – программу "Звезды в коротком метре" (16+).

Всероссийская акция "День короткометражного кино" охватывает 500 площадок более чем в 60-ти регионах России, а также в 15-ти странах мира. Впервые в России акция состоялась в 2014 году и была поддержана Секретариатом Союза кинематографистов России. А уже через три года, в 2017-м, "День короткометражного кино" прошел в 49-ти регионах России и 12-ти странах мира на более чем 200 площадках. Вход свободный, пишет ИА "Тюменская линия".