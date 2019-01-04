Персональная выставка художника Павлова пройдет в Тюмени в 2019 году

Персональную выставку лучших картин художника Александра Павлова планируют провести в Тюмени в 2019 году. Живописец представит на площадке Музейного комплекса им. Словцова новые полотна 2018 года выпуска, выполненных в лирической манере.

Александр Павлов родом из Ивановской области, но в своей творческой биографии представляет Тюмень. Его хорошо знают в столичных музеях и на зарубежных площадках. В последние годы Александр Николаевич успешно провел персональные выставки в Риме, Будапеште, Праге, Мадриде, Лиссабоне, Париже, пишет "Тюменская область сегодня".

Государственный Русский музей приобрел 12 картин Павлова, а его последняя выставка с ноября 2016 года по март 2017 года в ГРМ, когда экспонировалось 167 работ, стала грандиозным событием для всей Тюменской области.

При этом персональных выставок в областной столице не было последние 10 лет. По предварительной договоренности экспозиция откроется в сентябре. Ей пока не дали названия, но эксперты называют выставку одной из самых ярких.

"2018 год вышел у меня промежуточным, чуть более тихим по событиям: много работал в загородной мастерской, участвовал в обменной выставке с художниками Татарстана, отправлял картины на межрегиональную выставку в Челябинск, ездил в творческие командировки и готовился к большому проекту, назначенному на осень 2019 года", – отметил сам мастер.