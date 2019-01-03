Тюменскую молодежь приглашают на конкурс лидеров "Команда Урала"

Жители Тюменской области в возрасте от 17 до 30 лет могут принять участие в конкурсе

лидеров "Команда Урала". Заявки на участие принимаются в личном кабинете на сайте КомандаУрала.РФ до 9 февраля 2019 года, пишет "Мой Портал".

С 9 по 22 февраля конкурсанты пройдут онлайн-тестирование и диагностику профессиональных способностей. Прошедшие отбор участники пройдут дистанционную образовательную программу от Уральского института управления – филиала РАНХиГС.

"Проект позволит сформировать у конкурсантов умения и навыки в сфере управления, в том числе через обучение и получение обратной связи от экспертов и наставников. Надеюсь, он станет коммуникационной площадкой для обмена опытом между молодыми людьми и окажет содействие их дальнейшему развитию", – отметил Николай Цуканов, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе.

Победителям конкурса будет предоставлена возможность пройти стажировки на ведущих предприятиях Уральского федерального округа, а также в органах власти. Наставниками молодых специалистов станут руководители организаций и топ-менеджмент крупных корпораций, а также руководители различных уровней органов муниципальной и региональной власти.