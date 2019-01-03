Семья Беловых из Боровского отметила 55-летие совместной жизни

Семья Беловых из поселка Боровский тюменского района отметила 55-летие супружеской жизни, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Беловы отмечали двойной юбилей – их светский брак равен 55 годам, и 10 лет как они обвенчаны в Храме Святителя Николая Чудотворца посёлка Боровский.

Владимир Александрович Белов родился в 1934 году в деревне Дружково Спасского района Нижегородской области. Окончил 7 классов, поступил в ремесленное училище, а потом устроился по специальности на деревообрабатывающий завод.

Ульяна Яковлевна – уроженка города Тюмени, родилась в 1935 году. Окончила Омский

сельскохозяйственный институт, получила диплом зоотехника-птицевода. В середине 60–х ее приняли на должность начальника опытного цеха на Боровскую птицефабрику – там нужны были молодые специалисты.

В её трудовой книжке много записей о поощрениях: премии, грамоты, медали, путёвки на

курорты и в санатории. Одна из путёвок в Крым оказалась счастливой: там Ульяна встретила своего будущего мужа. С Владимиром они расписались 26 ноября 1963 года в нижнем Новгороде.

За добросовестный многолетний труд оба удостоены почётного звания "Ветеран труда".

"Владимир Александрович и Ульяна Яковлевна очень внимательно относятся друг к другу. У Владимира Александровича и Ульяны Яковлевны есть внучка Наталья и две правнучки, с которыми их связывают очень тёплые семейные отношения.