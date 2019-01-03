Более 300 млн рублей направили на охрану природы в Тюменской области 2018 году

На реализацию государственной программы "Недропользование и охрана окружающей среды" в Тюменской области в 2018 году было направлено более 300 миллионов рублей, сообщила начальник отдела программ в сфере природопользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Людмилы Скуратович.

В рамках мероприятий программы за период с 2012 по 2017 годы в регионе ликвидировано 156 несанкционированных свалок с твердыми бытовыми отходами. Еще от 17 таких свалок избавились в 2018 году в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Тюменском, Ишимском районах. В ближайшее время дополнительно ликвидируют шесть несанкционированных свалок. Людмила Скуратович напомнила, что биологические отходы ликвидируются отдельно, на ветсанутильзаводах.

Ведется постоянный мониторинг подземных и сточных вод, состояния природных объектов, качества воды,химического состава снежного покрова. На эти цели направлено в 2018 году 18 млн рублей.

"Организовано исследование качества атмосферного воздуха в районе Антипино, поскольку из того района города приходит много жалоб и обращений тюменцев, – заметила Людмила Скуратович. – Превышений вредных веществ в воздухе там пока не обнаружено".

Ежегодно ведомство рассматривает около 550 обращений. В ходе надзорных мероприятий в 2018 году выявлены 462 нарушения. Из 57 обязательных предписаний на 11 декабря выполнено 34 предписания. Малые реки Карасуль и Мергень в Ишиме не будут больше препятствием для прохождения весеннего паводка. На эти цели было потрачено 9,5 млн рублей.

"За счет средств федерального бюджета был разработан проект и в 2018 году выполнены работы по углублению малых рек и расчистке русел от кустарников, которые препятствовали прохождению паводка, – пояснила Людмила Скуратович. – На протяжении почти 14 км изъяты и вывезены все донные отложения".

Ширина русел Карасули и Мергени, которые доставили много хлопот в период небывалого половодья весной 2016 года, достигает 20 метров. Это в 4-5 раз шире их первоначального состояния. По оценке специалистов, это позволит избежать водных заторов, пишет "Тюменская область сегодня".