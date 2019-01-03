Тюменцы могут поучаствовать в международном конкурсе иллюстраторов

До 7 января тюменские иллюстраторы могут подать заявку на премию The stArt Award. Конкурсная тема в этом сезоне: Пиноккио.

Как уточняет "Вслух.ру", задача участников - создать серию иллюстраций к историям, написанным специально для международного издания BoekieBoekie. Лучшие работы будут напечатаны в BoekieBoekie, а также представлены на выставке и отмечены денежными призами.

Задания конкурса варьируются: среди вариантов есть и настольная игра, и обложка книги, и возможность проиллюстрировать отрывки из оригинальной сказки про Пиноккио.

Макет, который художник получит после регистрации, даст понять, как много места работы могут занимать в каждом рассказе. Верстка историй подскажет, как расположить изображения и сколько для них есть. Минимальное количество иллюстраций для участия - 5 (работы на оценку жюри понадобится прислать в едином PDF-файле). Сайт конкурса - http://www.startaward.org.