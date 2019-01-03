Тюменские школьники выступят на всероссийском конкурсе "Шаг в будущее"

Школьники из Тюменской области, ставшие победителями регионального и федерально-окружного форума "Шаг в будущее", готовятся представить свои работы на всероссийском уровне. Старшеклассники отправятся в Москву, а юниоры соберутся в Реутове, пишет "Мегатюмень".
Каждый год тюменские школьники становятся призёрами и победителями всероссийского форума.
Как уточнила пресс-секретарь регионального департамента образования и науки Евгения Самохвалова, в конкурсе примут участие ребята из Тобольска, Ишима, Заводоуковского округа, Сладковского, Нижнетавдинского, Юргинского, Ишимского, Упоровского и Уватского районов.
Они выступят на симпозиумах "Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего", "Естественные науки и современный мир", "Математика и информационные технологии", "Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе", "Социально-гуманитарные науки и искусство".
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