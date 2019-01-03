Тюменские комиксисты сотрудничают с иностранными коллегами

Фото группы Comic Arts Tyumen

Комикс-движение в Тюмени стремительно набирает популярность: в 2018 году прошла школа комиксистов для всех желающих, а тюменские художники успешно представляли свои работы на международных фестивалях.

На этот раз, как сообщает "Вслух.ру", тюменцы решили создать совместные сборники комиксов в сотрудничестве с зарубежными коллегами.

"Мы планировали в конце 2018 года выпустить своими силами сборник профессиональных комиксов тюменских авторов "Черное молоко", но события этого года развивались слишком стремительно для комикс-движения в Тюмени. Мы провели крупнейший фестиваль Comic Arts Tyumen, поучаствовали в нескольких российских фестивалях и даже продемонстрировали свои работы за рубежом. В результате появилось огромное количество новых контактов и знакомств с художниками со всего мира. Поэтому концепция поменялась", - рассказал совладелец лавки комиксов SpaceCow Георгий Елаев.

Как уточнил Георгий Елаев, до осени 2019 года свет увидят два сборника комиксов, созданных в соавторстве тюменских художников и комиксистов из США, Латвии, Германии, Армении, а также ряда европейских государств.

"2018 год был совершенно безумным для тюменских комиксистов, - признался Елаев. - В начале года я не мог представить, что такие вещи произойдут вообще когда-либо. Что нас будут звать на фестивали в Америку и Германию, что мы будем делать комиксы с художниками со всего света. И я до сих пор пребываю в сильной эйфории от этого!".