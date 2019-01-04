Тюменские ученые продолжают изучать феномен воронок в ямальской тундре

Феномен воронок газового выброса на Ямале и Гыдане, которые наделали много шума в 2013 году, обсуждали на научном семинаре в Институте криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН. С докладом выступил кандидат геолого-минералогических наук Юрий Дворников.

Молодой ученый высказал предположение, что из воронок в ямальской тундре будут образованы озера. В основу исследования, которое позволило сделать такой вывод, легли данные о морфометрических и гидрохимических показателях этих воронок, а также их сравнение с другими озерами Ямала и Гыдана, пишет ИА "Тюменская линия".

Так называемая "воронка газового выброса" была обнаружена на Центральном Ямале осенью 2013 года. Ученые заявили, что это новый, ранее не наблюдавшийся процесс, который можно рассматривать как реакцию криолитозоны на изменение теплового состояния, приводящее к процессу высвобождения заключенного в верхних горизонтах мерзлоты газа.

Исследованная воронка расположена между побережьем Карского моря и долиной реки Морды-Яха, к югу от Бованенковского газоконденсатного месторождения. Район воронки относится к зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (вечной мерзлоты). Ученые тогда предположили, что повышение температуры воздуха и пород в течение последнего десятилетия (особенно летом 2012 года) привело к высвобождению газа (в основном метана) из мерзлых пород и подземного льда, в том числе и из газогидратных скоплений. Этот процесс сопровождался резким повышением порового давления.

На Ямале более 60 тыс. озер. Считалось, что эти водоемы имеют, главным образом, термокарстовый генезис и связаны с вытаиванием залежей подземного льда. Новые данные позволяют сделать вывод, что выбросы газа могли стать стартовым механизмом формирования новых озер.