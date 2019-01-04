В Тюменской области растет число поставщиков социальных услуг

Рынок социальных услуг Тюменской области расширяется за счет привлечения в сферу негосударственных организаций. В 2018 году таких предприятий стало больше почти на 35% по сравнению с прошлым годом, а в 2019 году планируется увеличить еще на 40%.

По информации департамента социального развития Тюменской области, в 2018 году в число поставщиков соцуслуг вошли 35 организаций. Как отмечают эксперты, включение негосударственных организаций обеспечивает повышение конкуренции в сфере социального обслуживания и, как следствие, повышение качества предоставления социальных услуг, дает человеку больше возможностей самому выбирать объем и поставщика услуг.

Например, при поддержке Тюменской областной думы специалисты Центра развития социальных проектов "Милосердие" создали "Пункт обогрева для бездомных". Он дает возможность бездомным людям переночевать в тепле, поесть, помыться и постричься, пройти санобработку. Кроме того, в пункте можно получить экстренную или плановую медицинскую помощь, обратиться за поддержкой при восстановлении документов. В проекте участвуют волонтеры, в том числе с медицинскими навыками.