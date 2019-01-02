Тюменкам после декрета помогают реализовать себя

Специалисты службы занятости населения в Тюменской области оказывают поддержку женщинам, которые выходят из отпуска по уходу за ребенком. Тюменским мамам помогают открыть свое дело или обрести новую востребованную профессию.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 2018 году 15 жительниц региона, имеющих детей до трех лет, открыли собственное дело при содействии органов службы занятости в рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан.

Основные направления, которые выбирают тюменки, - парикмахерские услуги, салоны красоты, доставка продуктов питания, разведение домашней птицы. Также женщины нашли себя в сфере дополнительного образования детей, производстве одежды и аксессуаров, фитнес-индустрии, розничной торговле.

Например, женщина с двумя детьми из Исетского района после окончания учебного заведения долгое время не могла найти работу по специальности - технолог общественного питания. Даже в районном центре занятости населения Исетского района не удалось подобрать вакансию, поэтому специалисты предложили поучаствовать в программе самозанятости. Она решила организовать ресторанный бизнес. В центре занятости ей помогли с арендой помещения, оформлением юридического лица, оказали финансовую поддержку.