Юргинская центральная библиотека празднует юбилей

Одна из старейших библиотек Тюменской области - Юргинская центральная библиотека - отметила 95-летний юбилей. За эти годы в стране произошло немало перемен, но перед сотрудниками учреждения остается неизменная задача приобщения людей к прекрасному, развития у них знания и мышления.

Библиотека зародилась в конце XIX века: в 1884 году читальня появилась в открывшейся церковно-приходской школе, здание которой до сих пор сохранилось. К 1913 году в юргинской библиотеке уже насчитывалось 369 томов из списка митрополита Филарета. Однако официальной датой основания учреждения принято считать 1923 год - именно в то время ему был присвоен статус районной библиотеки, пишет "Тюменская область сегодня".

Здесь проходили встречи, на которых зачитывалась вслух необходимая информация. Кроме того, в библиотеке организовывались книжные выставки, а также работали разнообразные кружки. Но была основная задача - борьба с безграмотностью сельчан.

В 30-е годы юргинская библиотека усилила работу по политическому просвещению жителей, сотрудники знакомили граждан с решениями партийных пленумов и речами Иосифа Сталина. В 1937 году в учреждении был внедрен передвижной метод работы. Не останавливалась работа и в тяжелые военные годы. Библиотека всеми силами старалась укрепить в советских людях веру в Великую Победу.

В 50-60 годы, в период активного открытия нефтяных и газовых месторождений, в библиотечных фондах появились книги, рассказывающие о подвигах геологов и нефтяников, здесь они хранятся до сих пор. В 70-х библиотекари наряду с газетчиками рассказывали сельчанам об успехах в полях и на районных фермах. Также в этот период времени они ввели новую форму общения – "Ленинские чтения". В библиотеку приезжали тюменские писатели, которые рассказывали о своих произведениях. В 1978 году Юргинская районная получила статус центральной библиотеки.

Как рассказала заведующая Централизованной библиотечной системой Юргинского района Ольга Арсентьева, сейчас учреждение продолжает активно развиваться и внедрять новые форматы работы. С 2014 года здесь можно получить доступ к информационным ресурсам Национальной электронной и президентской библиотеки.