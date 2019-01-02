Тюменский фотопроект получил награду всероссийского конкурса

Тюменские социальные проекты получают награды и высокую оценку на крупных конкурсах. Фотопроект признали лучшим в конкурсе социальной рекламы "Импульс", а пиар-компания от проекта "Шанс" занял третье место на всероссийском конкурсе.

Работы оценивали федеральные эксперты, в числе которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, директор фонда ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и другие.

Задумка фотопроекта по профилактике курения принадлежит тюменцу Ивану Кармацкому. Герои на фотографиях показывают, что курение влияет не только на здоровье и физическое состояние человека, но и на взаимоотношения с другими людьми. В начале декабря социальные снимки стали распространять в тюменских школах, пишет "Мегатюмень".

Пиар-кампания проекта "Шанс" по профилактике разного рода зависимостей и девиантного поведения стартовала еще в октябре 2017 года: за это время активисты провели конкурс сценариев “Медианаставник”, создали 15 продуктов социальной рекламы.