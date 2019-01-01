Тюменские лесники заручились помощью добровольцев

34 жителя Тюмени и Тюменского района получили официальный статус лесных инспекторов, теперь они имеют право патрулировать и охранять лесные территории совместно с государственными инспекторами, популяризировать экологическую культуру и ресурсосбережение.

"Департамент лесного комплекса и общественные лесные инспекторы создали общий чат для размещения информации о нарушениях в лесах. И появились реальные примеры, когда сообщения активистов стали основанием для возбуждения административного дела", -- поясняет Николай Пуртов, директор департамента лесного комплекса Тюменской области.

По его словам, главная задача совместной работы с добровольцами - не поиск нарушителей и назначение наказаний, а рост числа добрых дел и добрых людей по отношению к природе и лесу. Большинство общественных инспекторов принимают активное участие в экологических мероприятиях – организовывают субботники, ведут пропаганду бережного отношения к природе, проводят экологические уроки. Важно, чтобы волонтеры сотрудничали с лесниками не только в Тюменском районе, но и в других муниципальных образованиях.

Общественным лесным инспектором может стать любой житель Тюменской области старше 18 лет. Для инспектирования необходимы общие знания лесного законодательства, профильное образование не требуется, пишет "Тюменская область сегодня".

Желающие вступить в ряды общественных лесных инспекторов могут подать заявление о присвоении статуса общественного инспектора по охране окружающей среды в департамент лесного комплекса Тюменской области на имя директора по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 34/1, каб. 317; либо в местное лесничество.