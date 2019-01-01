"Тюмэна" представили на фестивале комиксов в США

Фото группы ТЮМЭН "ВКонтакте"

Тюменец Георгий Елаев представил свой комикс о "Тюмэне", переведенный на английский язык, на фестивале комиксов в Бруклине (США), пишет "Вслух.ру".

"В США отреагировали хорошо! Я не ожидал, что будет такой интерес к моему комиксу. Многие расспрашивали меня о нем, удивлялись, что в Сибири вообще делают комиксы. Я думаю, на самом деле, им было просто любопытно посмотреть на эту дурацкую попытку создать сибирского супергероя", - рассказал автор.

Сейчас Георгий дорисовывает финальную часть комикса, которую он решил посвятить своим путешествиям.

"Изначально я хотел, чтобы это была новая история про Тюмэна, но все получилось иначе. Я уехал в путешествие с этим комиксом и решил превратить книгу в рассказ о своих путешествиях. Сейчас я рисую и делаю коллажи из фотографий, которые заснял на пленку в пути. Это будет финальная часть книги, которую планирую закончить в новогодние праздники", - отметил комиксист.

По словам автора персонажа, 50 человек поддержали выпуск финала трилогии финансово на краудфандинговой платформе, для них Георгий напечатает и переплетет выпуск истории собственноручно. Общий тираж финальной истории составит около 200 экземпляров, объем книги — 150 страниц.