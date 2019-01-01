Жителей Богандинского наградили за вклад в развитие муниципалитета

Почти 50 человек, активных участников спортивных мероприятий и волонтерских движений, общественных деятелей и примерных родителей, наградили в поселке Богандинйский Тюменского района в конце 2018 года.

Глава Богандинского Андрей Казанцев и председатель Думы Алексей Яковлев, приветствуя участников, поблагодарили их за труд и активную жизненную позицию, вручили благодарственными письма и почетные грамоты. Среди отличившихся - семья Карповых. Они живут под девизом "Мы - за здоровый образ жизни!". Награды и дипломы – подтверждение их верности девизу. А начиналось у них все с конкурса в детском саду "Мама, папа, я – спортивная семья", со школьных, поселковых, районных эстафет и конкурсов. Весной Карповы стали участниками акции "Областная зарядка - 2018" и фестиваля ГТО.

Приятным аккордом мероприятия стало подведение итогов муниципального конкурса "А у нас во дворе Новый год в серебре". Нынче участников много. Например, только в номинации "Новогодняя игрушка" заявлены 100 поделок. Самые активные - ребята из Богандинской школы №1 и ее структурного подразделения, детского сада "Березка".

Первое место среди частных дворов взял дом №1 по ул. Ломоносова, где группа инициативных жителей украсила к Новому году территорию при дворе. Инициатором участия в конкурсе выступила семья Андреевых. В подготовке украшений для новогодней красавицы участвовали многие жители дома. Благодаря общим усилиям во дворе появились снеговик, колобок, елка и символ года - Нюша. Активное участие в работе принимали семьи Недоступ и Шимаревых, а также бабушки, живущие в доме, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".