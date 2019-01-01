Тюменцев приглашают на мастер-классы и игры

10:28 01 января 2019
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pixabay.com

По традиции в новогодние каникулы в Тюмени пройдут множество мастер-классов и игр. Центр "Дзержинец" приглашает тюменцев провести время интересно и с пользой.

Как сообщает "Мегатюмень", 3 января с 11.00 до 18.00 здесь  пройдет "Новогодний квест со Снегурочкой". Веселая игра по станциям, на праздничную тематику, гостей ждут загадки, головоломки и другие задания. Участники смогут заработать призы.

4 января пройдет семейный день настольных игр. Приходить можно с друзьями и родственниками. Экивоки, имаджинариум, свинтус, крокодил, а также хорошее настроение, чай с печеньками.

5 января будет день творчества. В этот день ждут родителей с детьми, бабушек, дедушек с внуками и просто всех, кто любит творить. Организаторы приготовили несколько мастер-классов на любой вкус. Гостей ждут в молодежном пространстве "Город молодых" по адресу ул. Механическая, 31/1.

Теги: досуг , мастер-классы , отдых , творчество
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