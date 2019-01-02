В "Зеленом поясе" вокруг Тюмени организуют дополнительное патрулирование

Лесники усилят патрулирование "Зеленого пояса", сформированного вокруг Тюмени. На территории также установят фотоловушки, к охране подключат общественников.

Как рассказал начальник отдела лесного реестра и экспертизы департамента лесного комплекса Сергей Беляев, в зону лесопаркового "Зеленого пояса" входят, в основном, леса Тюменского района. Здесь ограничено природопользование и хозяйственная деятельность человека, запрещено размещать свалки, скотомогильники, делать вырубки, осуществлять застройку и вести другие работы, разрушающие экологическую структуру. За нарушение порядка законом предусмотрены штрафы, которые выше по сравнению с лесами других категорий.

"В 2018 году провели инвентаризацию несанкционированных лесных свалок. В 2019 году департамент недропользования и экологии будет осуществлять их ликвидацию, в том числе и на площади "Зеленого пояса". На расчищенных участках установим фотоловушки, чтобы было легче поймать нарушителей, которые захотят вновь выгрузить в лесу мусор", - отметил директор лесного департамента Николай Пуртов.

Отдых граждан, сбор дикоросов на территории "Зеленого пояса" разрешены. При этом члены общественного совета при региональном департаменте лесного комплекса предложили разместить по периметру лесопарка яркие информационные баннеры, напоминающие землякам о необходимости бережного отношения к природе, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, с инициативой создания тюменского "Зеленого пояса" выступили городские экологи и общественники в 2017 году. Депутаты областной думы поддержали проект. Летом 2018 года тюменский "Зеленый пояс" площадью 66 849 гектаров получил официальный статус.