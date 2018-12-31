Тюменская ассоциация "Мы вместе" реализует проекты федерального значения

Тюменская ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" выходит на российский уровень по реализации проектов. В 2018 году также удалось провести значимые для отрасли мероприятия.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, прошли два областных семинара для организаторов детского отдыха, в которых приняли участие 650 участников из Тюменской области и 12 других регионов страны. XVIII открытый межрегиональный конкурс детского творчества "Ребячьи забавы" собрал свыше 200 участников из пяти регионов. Еще 300 специалистов стали участниками профессиональных конкурсов фестиваля методических идей "Дорогой открытий".

Особенно продуктивной стала работа ассоциации в рамках межрегионального проекта "КрыМ - Мы вместе. Тюменское лето в Крыму". Тюменцы участвовали в двух инспекционных проверках, провели 16 консультаций с руководителями оздоровительных организаций, индивидуальными предпринимателями, представителями исполнительной власти Черноморского района. 12 оздоровительных организаций Тюменской области провели 14 практико-ориентированных семинаров для специалистов, 17 мастер-классов, 14 творческих досуговых программ. Во всех этих мероприятиях приняло участие около 1700 специалистов отрасли.

В 2018 году состоялась вторая региональная детская премия "Золотой Нафаня", в которой ребят наградили за выдающиеся успехи в области образования, творчества, спорта и социальной деятельности. Участниками народного голосования стали более 36 000 человек, претендовали на награды 335 ребят из 12 загородных центров, выбрано 89 финалистов. Награды девяти победителям вручали выдающиеся жители региона.