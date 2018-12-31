Юным тюменцам предлагают разработать дизайн школьной формы

Тюменские ученики могут принять участие в национальном конкурсе юных дизайнеров и разработать модель школьной формы. Мероприятие проходит в рамках Всероссийского проекта "Талант, согревающий добром".

Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, основная задача конкурса - развить навыки школьников, сформировать представление о будущих российских школах.

Первый этап предполагает сбор заявок и проведение других организационных мероприятий. Конкурсные работы участников принимаются до 1 октября 2019 года. Во время второго этапа в течение октября-ноября жюри будет оценивать работы школьников. В состав жюри войдут деятели культуры и искусства, представители индустрии моды, легкой промышленности, государственных органов и общественных организаций.

Свои итоги они подведут на последнем этапе творческого состязания. Работы, которые будут признаны лучшими, могут стать основой для создания новой коллекций школьной формы и других аксессуаров. Данная школьная форма в последующем будет запущена в серийное производство, пишет "Мой портал".

Автором идеи конкурса стала 12-летняя школьница из Москвы Александрия Лаптева. Девочка отметила, что она хотела создать такой проект, в котором могли бы поучаствовать все желающие дети России. Это уникальная возможность придумать такую школьную форму, которая бы по-настоящему нравилась школьникам России.