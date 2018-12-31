Юные тюменцы увидели сказку "Красная шапочка" на сцене "Торфяника"

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Музыкальную сказку детям и их родителям показали на сцене Дома культуры "Торфяник" 29 декабря.

В этот день на сцене "Торфяника" юным зрителям открылся целый сказочный мир, где живут и Красная шапочка, и Серый волк, и доктор Айболит, и Баба-Яга, и Снежная Королева, и многие другие персонажи знакомых и любимых с детства сказок.

Спектакль был поставлен по тексту Юлия Кима. В сюжете – огромное количество интересных ходов. К примеру, Серый волк читает рэп, что вызывает у зрителей большой восторг. Также актеры исполняют акробатические элементы, фокусы с голубем и даже огнем.

Юные зрители тепло принимали происходящее на сцене, громко кричали Серому волку "Не ешь ее", ругали Карабаса-Барабаса и, конечно же, поддерживали Красную шапочку во всех ее невзгодах.

Одна из юных зрительниц, семилетняя Полина, пришла посмотреть спектакль со своей бабушкой. Девочка осталась в восторге: "Я так рада, что бабуля меня сюда привела! Это был очень интересный спектакль, я смотрела, не отрывая взгляд. Такие интересные герои. Особенно мне понравилась Снежная королева", поделилась Полина.

Спектакль закончился, но мы верим, что он навсегда остался в сердцах юных зрителей.