В Тюмени открыли главную елку

Фото ЦКиТ Тюмень

Красочное открытие главной елки состоялось вчера на площади 400-летия Тюмени. Организаторы праздника предложили горожанам досуг на любой вкус. Кульминацией торжества стал феерический салют под яркие огни зеленой красавицы.

В начале праздника юным тюменцам представили новогодние сказки Тюмени. Дети самых разных возрастов играли со сказочными персонажами, угадывали названия мультиков и не только.

Никого не оставили равнодушным казачьи забавы, в которых приняли участие не только взрослые, но и дети. Казаки вместе с гостями праздника водили хороводы и играли в традиционные казачьи игры. Фланкировка нагайкой, шашкой, а также демонстрация владения сразу двумя клинками вызвали бурю эмоций у зрителей.

Со словами поздравления выступил глава города Руслан Кухарук. "2018 год был Годом волонтера в России. Многие из присутствующих здесь волонтеров принимали участие в городских культурных и спортивных мероприятиях и сделали их незабываемыми. Предстоящий год – Год театра! Призываю всех сходить в театр, посмотреть спектакли, на которые у нас совсем не остается времени. Дорогие друзья, я всех вас поздравляю с наступающим Новым годом! Хочу пожелать любить свой город. С Новым годом, тюменцы!", - подчеркнул он.

После слов поздравления на главной елке зажгли огоньки и прозвучал яркий и красочный салют. В финале мероприятия горожане сделали большой хоровод и под песню "Однажды сбудутся мечты", в исполнении тюменских авторов, закружились в традиционном новогоднем танце.

Напомним, площадь 400-летия Тюмени является в этом году главной площадкой празднования Нового года. В сказочной Резиденции ребят будет ждать Дед Мороз каждый день до 9 января, кроме 1 января, с 13 до 15 часов. Кроме того, праздничные уличные программы пройдут в эко-парке "Затюменском" и на Цветном бульваре.