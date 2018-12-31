В Тюменской области реализуются комплексные меры по укреплению института семьи

Правительство Тюменской области направило на укрепление института семьи в 2018 году ряд мероприятий. Изучение, разработка, внедрение эффективных практик поддержки семейных ценностей продолжится и в наступающем году, сообщили в пресс-службе губернатора.

В сентябре 2018 года Тюменская область приняла участие в IX Всероссийской выставке-форуме "Вместе – ради детей! Вместе 10 лет!" в Челябинске. Регион признан лидером в номинациях "Лучшее IT - решение" за эффективное применение современных информационных технологий в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 2006 года медалью "Материнская слава" награждены 357 женщин, с 2015 года медаль "Отцовская доблесть" получили 65 многодетных отцов.

Награжденным этими знаками отличия из средств областного бюджета выплачивается единовременное денежное поощрение, они также впоследствии признаются ветеранами труда Тюменской области и получают соответствующий комплекс мер социальной поддержки.

Третий год подряд лучшие семьи Тюменской области, по итогам регионального этапа, становятся победителями Всероссийского конкурса "Семья года". В 2018 году в номинации "Золотая семья России" победителем признана семья Любенко из г. Тюмени. Юрий Александрович и Валентина Николаевна прожили вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность, вырастили детей, подрастают внуки и правнуки.