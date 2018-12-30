В Тюменском районе чествовали лучших волонтеров

Волонтеры Тюменского района подвели итоги Года добровольца торжественным мероприятием, которое прошло на базе экопарка "Удача".

В юбилейный для района год (Тюменскому районе исполнилось 95 лет) волонтеры стали не только постоянными участниками различных событий, но и инициаторами многих идей и проектов. Ведь добровольцы – люди, которые четко знают, куда приложить свою энергию и интеллект.

Добровольчество в Тюменском районе развивается с 2013 года, когда молодежный центр "Поколение" взялся за этот нелегкий труд. Он стал главным во всем, что касается дел, направленных на объединение молодежи и оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

Сейчас на территории "Столичного" действует 240 общественных объединений, большая часть которых – волонтерские отряды. Это семитысячная армия неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. Волонтеры работают по девяти направлениям, принося пользу жителям района.



Добровольцы Тюменского района активно участвуют в форумных кампаниях региона и России. В 2018 году Посол Победы Элина Сабируллина из села Муллаши съездила на парад Победы в Санкт-Петербург, помогая там в организации мероприятия. Директор Молодежного центра "Поколение" Анастасия Левинова достойно представляет район, Тюменскую область и всю страну на международных форумах, связанных с добровольчеством.



В свое время молодежь "Столичного" придумала лозунг "Один район – одна команда", потому что она понимает, как это важно - объединяться. Участник волонтерского движения района Эдуард Кожамкулов считает, что самое главное, чем должна заниматься активная молодежь, – реализовывать социальные проекты, создавать различные площадки для взаимодействия с земляками разных поколений.



В рамках торжественного мероприятия почетными и благодарственными письмами награждены координаторы и активисты движений "Волонтеры Победы", "Юнармия", активисты волонтерских движений на территории муниципальных образований, представители центров "Поколение" и "Созвездие", детско-юношеской спортивной школы, представители проекта "Серебряное волонтерство" и Российского движения школьников.