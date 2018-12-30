Ишимский музей приглашает детей в "Живую сказку"

Фото группы "Музей "Городская управа" г.Ишим" "ВКонтакте"

"Живая сказка" - это оригинальный новогодний проект ишимского музея "Городская управа" (ул.Ленина, 64), в котором объединились сразу три творческих направления, рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Гостей музея встретят сказкой в исполнении талантливого чтеца, сотрудницы музея Натальи Соглаевой, которую сопровождает музыкальный аккомпанемент на акустической гитаре от Михаила Оломенцева, а визуальные образы создает в режиме "он-лайн" художник-иллюстратор Максим Постивой.

В итоге каждый зритель получает на память небольшой сувенир и рисунки от художника. Новый проект от Арт-галереи (ул. Луначарского, 62) называется "Истории на пленках". Ребятам показывают диафильмы, которые сопровождаются живой музыкой (фортепиано) и вокалом от Елизаветы Шпак.

Зрители увидят две сказки: "Дикие лебеди" и "Рождественские приключения медвежонка Паддингтона".