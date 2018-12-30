Тюменские животноводы делают ставку на коров и птицеводство

Более 3,2 тысячи голов крупного рогатого скота содержится на подворьях Тюменского района, а птиц – более 53 тысяч. Символ грядущего года – свинья – пользуется у животноводов меньшей популярностью. Их в районе насчитывается менее 3 тысяч голов.

Такую статистику приводят "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", ссылаясь на данные департамента АПК Тюменской области. Больше всего крупного рогатого скота держат жители Каскаринского муниципального образования - 539 голов. На втором месте – Нижнепышминское МО (283 головы), третье с одинаковым результатом в 204 головы делят Ембаевское и Чикчинское МО.

А вот коров больше всего в сёлах и деревнях Нижнепышминского муниципального образования: здесь их ровно 100 На втором месте Чикчинское (93 головы), на третьем – Кулаковское МО (91).

Меньше всех крупного рогатого скота на подворьях Горьковки: здесь числится 19 голов и только 6 из них – коровы.

Действующий в "Столичном" сельскохозяйственный потребительский производственный сбытовой кооператив "Луговое" за 11 месяцев 2018 года собрал у владельцев ЛПХ района 185 тонн молока. Значительную его часть – 134,2 тонны – сдали жители села Нариманово.