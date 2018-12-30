Ялуторовские музеи приготовили специальную программу на новогодние каникулы

Фото группы "Ялуторовский музейный комплекс" "ВКонтакте"

Посетители музеев в Ялуторовске во время новогодних каникул смогут принять участие в многочисленных праздничных мероприятиях.

Как сообщает департамент культуры Тюменской области, в музее "Дом природы" (ул. Революции, 54) ребят порадуют театрализованной экскурсией "В снежном царстве, морозном государстве", мастер-классами по декупажу и изготовлению рождественского ангела. В Историко-мемориальном музее (ул. Революции, 75) – мастер-классом по росписи елочки из теста и музейным уроком "Рождество в дворянском доме".

Сотрудники Ялуторовского краеведческого музея (ул. Революции, 75) ждут юных земляков на игровую программу "Волшебный ключ от новогодней сказки".

В музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) все праздники проводится музейный урок "Новый год: история праздника". Дети от 6 лет могут познакомиться с традициями встречи Нового года на Руси, узнать, какими игрушками украшали елку в прежние времена.

Участники интерактивного занятия "Новогодняя планета" узнают об обычаях встречи этого праздника в других странах.

Будет возможность у ребят, пришедших в "Торговые ряды", и самим заняться праздничным рукодельем – на мастер-классе "Новогодняя снежинка" их научат мастерить ажурное воздушное украшение с помощью клеевого пистолета.

Не обойдется и без традиционного "Новогоднего бала-маскарада" - с играми, танцами, подарками в компании Золушки, Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.