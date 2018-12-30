В Тюменском районе отремонтируют более 90 км дорог

08:26 30 декабря 2018
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cdn.pixabay.com
| Фото: cdn.pixabay.com

Более 94 километров дорог отремонтируют в 2019 году в 22 муниципальных образованиях Тюменского района в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По итогам 2018 года в районе отремонтировано 126 улиц общей протяженностью 58 километров. В будущем году администрация района намерена заняться решением вопроса  обеспеченности дорогами площадок для индивидуального жилищного строительства, которые интенсивно застраиваются. Таких площадок на территории Тюменского района более 90, необходимость в строительстве дорог составляет 290 км.

Администрация муниципалитета сформировала сводный перечень площадок ИЖС. Очередность строительства дорог к ним основывается на ряде критериев, в том числе сведениях об общем количестве земельных участков, количестве готовых жилых домов, количестве земельных участков, предоставленных многодетным семьям и других.

Теги: дороги , ремонт дороги
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